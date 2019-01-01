هل ستُدار مباراة الزمالك والمصري بحكام أجانب؟ ثروت سويلم يُجيب

ماذا سيحدث في مباراة المصري القادمة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري أن الزمالك سدد قيمة استقدام حكام أجانب لمباراته الأخيرة أمام سموحة.

وكانت المباراة التي انتهت بانتصار الزمالك بهدف دون رد قد انطلقت تحت قيادة الحكم البرتغالي جوان بينرو والذي احتسب ركلة جزاء سجل متصدر الدوري منها هدف الفوز الوحيد.

وكشف اتحاد الكرة المصري صباح اليوم عن عدم صرف الشيك الخاص بقيمة استقدام الحكام الأجانب لوجود مشاكل في حسابات نادي الزمالك، لكن سويلم أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" أن المشكلة انتهت تمامًا.

جروس يرفض تقديم موعد مواجهة المصري

وقال سويلم "الشيك لم يُصرف بالفعل نتيجة حجز المحاكم على حسابات الزمالك، تحدثت مع رئيس النادي الأبيض وطلب مني إرسال مندوب لتحصيل القيمة المطلوبة وهذا ما حدث بالفعل".

وعن مباراة المصري يوم الخميس القادم قال سويلم "الزمالك طلب استقدام حكام أجانب للمباراة، ومن المفترض أن يُسدد غدًا الثلاثاء القيمة المالية المطلوبة، وفي حال لم يُسدد ستُدار المباراة بطاقم حكام من مصر".

وأوضح إبراهيم فايق مقدم البرنامج المذاع على قناة النهار المصرية أن هناك اسمين مرشحين لإدارة المباراة في حال تم اختيار حكم مصري، وهما أمين عمر ومحمد معروف.

يُذكر أن الزمالك يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي، فيما يحتل المصري المركز الرابع بـ42 نقطة.