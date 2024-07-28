"يجب أن نقتلهم ونحرمهم من التنفس" .. هنري يهاجم فرنسا في الأولمبياد!

مدرب الديوك ليس سعيداً رغم الانتصارات

تحدث مدرب منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024 تييري هنري عقب الانتصار الصعب على غينيا مساء السبت وأبدى غضبه من الأداء رغم الفوز.

منتخب فرنسا انتظر حتى الدقيقة 75 عندما نجح كيليان سيلديليا بالتسجيل وكسر التعادل السلبي، ليحقق الفريق انتصاره الثاني والعلامة الكاملة حتى الآن عقب مباراتين في الألعاب الأولمبية.

ورغم الفوزين، أبدى هنري عدم رضاه في تصريحاته الإعلامية عقب اللقاء: "يجب أن نقتل وإلا نخسر طاقتنا، يجب أن نقتل في جانبي الملعب ولا نتركهم يتنفسون".

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وأتبع: "عندما تريد تحقيق الألقاب يجب أن تتعلم القتل، الآن يجب أن نخطط للقتل، هل هذا خاطيء؟ لا، أنا أستعد بالفعل للمباريات المقبلة".

وانتصرت فرنسا في اللقاء الأول على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية نظيفة، وتلعب في اللقاء الأخير ضد نيوزلندا بحثاً عن صدارة المجموعة الأولى.