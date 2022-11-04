تين هاج يكشف السر وراء الدفع بماجواير كمهاجم ضد ريال سوسييداد!

أراد تشكيل ثنائية مع رونالدو

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن السبب الذي دفعه للاعتماد على المدافع هاري ماجواير كقلب هجوم، في الفوز على ريال سوسييداد 1/0 بالدوري الأوروبي.

المدرب الهولندي أجرى بعض التغييرات خلال المباراة التي أقيمت بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة، بالاعتماد على دوني فان دي بيك وفيكتور لينديلوف بدلًا من ماركوس راشفورد وسكوت مكتوميناي بالدقيقة 58، بالإضافة للتغير الأهم وهو نزول هاري ماجواير في الدقيقة 82 ليلعب كمهاجم.

وقال الهولندي عن السبب وراء ذلك في تصريحات للصحفيين:"كنا بحاجة إلى هدف إضافي لذلك قمنا ببعض التغييرات لتعزيز خط الهجوم، وقررنا اتخاذ بعض المجازفات في العديد من الأماكن في الملعب".

وأضاف:"الفكرة كانت بتواجد هاري ماجواير بجوار كريستيانو رونالدو لاستغلال الكرات الهوائية بأفضل شكل ممكن، حاولنا لعب الكثير من الكرات داخل منطقة الجزاء ونجحنا في الوصول لمناطق الخطورة بشكل أسرع".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد جاء في المركز الثاني بمجموعته بالدوري الأوروبي بفارق الأهداف عن سوسييداد الأول، حيث كان الفريق الإنجليزي بحاجة لهدف آخر للتأهل إلى دور الـ16 بصورة مباشرة وتفادي اللعب بدور خروج المغلوب.