يبدو أن اللاعب في طريقه للبقاء

تطور جديد وهام في مستقبل الجناح الإنجليزي جادون سانشو، قد يؤدي إلى استمراره مع مانشستر يونايتد هذا الصيف وعدم مغادرته للشياطين الحمر.

سانشو دخل في خلاف مع المدرب إريك تين هاج ببداية الموسم الماضي، مما جعل المدرب الهولندي يستبعده من حساباته تمامًا، ليضطر مانشستر إلى إعارته لبوروسيا دورتموند في النصف الثاني من الموسم، وهي الخطوة التي ساهمت في استعادة اللاعب للكثير من مستواه.

شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن سانشو عاد إلى التدريبات الجماعية لمانشستر خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما عقد اجتماعًا إيجابيًا مع تين هاج الأسبوع الماضي في ساحة كارينجتون.

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وأشارت الشبكة إلى أن الثنائي تحدث عن الخلافات الماضية التي وقعت بينهما على مدار الأشهر الماضية، وتم الاتفاق على تخطيها والمضي قدمًا لإنعاش مسيرة الجناح الإنجليزي في أولد ترافورد من جديد.

ومن المقرر أن يتغيب سانشو عن رحلة الفريق إلى النرويج للمشاركة في مباراة ودية أمام روزنبرج يوم الإثنين القادم، بسبب عودته المتأخرة إلى التدريبات بالمقارنة باللاعبين الآخرين، ولكنه سيكون متاحًا للمشاركة بعد ذلك.

ويأتي الاجتماع الإيجابي بين سانشو وتين هاج ليمثل ضربة قوية للثنائي يوفنتوس وبوروسيا دورتموند، لأنهما كان يطمحان في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة دورتموند الذي دخل في مفاوضات لتحويل صفقة الإعارة إلى بيع، ولكنه وجد صعوبة في تلبية مطالب يونايتد المادية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 سنة الذي سبق أن ارتبط كذلك بالانتقال للدوري السعودي، شارك في 21 مباراة خلال فترة إعارته مع دورتموند الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.