تين هاج يعترف باقتراب زياش من تشيلسي

اعترف إيرك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي، باقتراب جناح الفريق المغربي حكيم زياش بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في الصيف المقبل.

زياش كانت التقارير قد أشارت إلى اقتراب تشيلسي من التعاقد مع زياش مقابل 45 مليون يورو بداية من الصيف المقبل قادماً من أياكس الهولندي.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "فوكس سبورت": "زياش إلى تشيلسي؟ كان رحيله الموسم الماضي متوقع، أما الآن فهو متوقع كان توقع حدوث ذلك".

المزيد من الفرق

وأضاف: "كل مرة كان انتقاله يفشل كنت أقول حسناً سيبقى فترة أخرى هذا رائع أحب ذلك، ولكنني كنت أتوقع أن يرحل إلى مستوى أكبر يستحق ذلك بكل تأكيد".

من هولندا.. تشيلسي يتفق شفهيًا مع أياكس على ضم زياش

واختتم في حديثه قائلاً:" نحن سعداء فقط بإستمرار زياش معنا حتى نهاية الموسم الحالي، سنحاول أن يتوج معنا بلقب الدوري والكأس والدوري الأوروبي قبل رحيله".

صاحب الـ26 عاما انضم إلى أياكس قادما من تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي حتى صيف 2022.

اللاعب المغربي شارك الموسم الماضي في 49 مباراة الموسم الماضي رفقة أياكس في كل البطولات وسجل 21 هدف وصنع 24 أخرين.