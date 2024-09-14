“مثل زجاجة الكاتشب”.. تين هاج يشبه نجم مانشستر يونايتد بالتشبيه الأغرب!

لاعب مانشستر يونايتد مثل زجاجة الكاتشب...

شبه إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، لاعب الفريق بزجاجة الكاتشب، عقب مباراة الشياطين الحمر أمام ساوثامبتون، في الدوري الإنجليزي.

وساهم راشفورد، في فوز فريقه بثلاثية دون رد، صباح اليوم السبت وسجل الهدف الثاني، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب سانت ماري.

وبمجهود فردي، نجح راشفورد صاحب الـ 26 عامًا، تسجيل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي، منذ شهر مارس، بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة جزاء أصحاب الأرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وقال المدرب الهولندي في تصريحات عقبت اللقاء لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية: "راشفورد سجل هدفًا هامًا للغاية، بالنسبة لكل مهاجم يريد أن يتواجد في قائمة هدافي البطولة، وبمجرد تسجيل الهدف الأول سيأتي المزيد".

وتابع: "بعض المهاجمين مثل زجاجة الكاتشب بمجرد أن يبدأ، سيأتي بالمزيد".

TOD

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة بارنسلي، مساء الثلاثاء القادم في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزي، على أن يحل ضيفًا أمام كريستال بالاس، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي مساء السبت المقبل.