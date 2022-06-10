تين هاج يرتدى عباءة فيرجسون ويقف في وجه غرور رونالدو

تين هاج يضع القانون والنظام في أولد ترافورد

من الواضح أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد ينوى إجراء تغييرات جذرية في عقلية لاعبي مانشستر يونايتد.

تين هاج سيبدأ مهمته الرسمية مع الشياطين الحمر بداية من الموسم الجديد، حيث تعاقد معه فريق أولد ترافورد لخلافة المدرب المؤقت رالف رانجيك.

مدرب أياكس أمستردام السابق أمامه مهمة شاقة مع مانشستر يونايتد مع جود قوتي مانشستر سيتي وليفربول في البريميرليج، لكن يبدو أنه بدأ في أخذ أول خطوات تصحيح المسار.

تين هاج يضع النقط على الحروف

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أرسل مدرب مانشستر يونايتد الجديد رسالة للاعبيه من خلال البريد إلكتروني تحدد ما يتوقعه منهم تحت قيادته.

وأشار التقرير إلى أن المدير الفني الهولندي يسعى لتغيير الثقافة في النادي، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

وقال مصدر لصحيفة "ّذا صن": "أرسل المدرب الجديد بريدًا إلكترونيًا إلى لاعبي الفريق الأول، يخبرهم أن كرة القدم هي لعبة جماعية وليس هناك فرد أهم من أي شخص آخر".

وحسب التقرير فإن تين هاج أخبر اللاعبين أن مستويات لياقتهم ستكون أفضل من ما كانت عليه في أي وقت مضى، وأنهم إذا استمروا معه ودعموه، فسيكونون على ما يرام.

وشدد خلال رسالته لنجوم مانشستر يونايتد، على الحصص التدربية ستكون بكثافة أعلى بحيث تكون كل حصة مثل مباراة رسمية.

وهدد المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، لاعبي يونايتد، بإنه إذا لم يرى المستوى المأمول من اللاعبين، فسيستبدلهم بلاعبين من فريق الشباب.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيلعب مع ليفربول في مباراة ودية يوم 12 يوليو، في بداية الموسم التحضيري للفريقين.

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