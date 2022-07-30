تين هاج يحسم الجدل: رونالدو سوف يلعب لقاء فاييكانو!

عودة رونالدو قد تعني استمراره في مانشستر يونايتد

أكد المدرب إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو سيشارك في المباراة الودية المقبلة يوم الأحد ضد رايو فاييكانو.

حيث غاب صاروخ ماديرا عن جولة الفريق الاستعدادية بآسيا، كما لم يحضر أيضًا لقاء اليوم ضد أتلتيكو مدريد، الذي خسره الشياطين الحمر بهدف دون رد على ملعب أولد ترافورد.

لكن تصريحات المدرب الهولندي بعد اللقاء للصحفيين أكدت عودة النجم البرتغالي للتدريبات الحالية قبل بداية الموسم والمشاركة في المواجهة المقبلة.

وكان رونالدو قد أعلن ذلك بنفسه حينما علق عبر تطبيق إنستجرام أنه سيشارك في لقاء رايو فاييكانو، عندما كتب: "الأحد يلعب الملك".

وأكد تين هاج الآن أن كريستيانو سيكون من بين الخيارات المتاحة له يوم الأحد، حيث قال: "غدًا سيكون في الفريق، سنرى كم من الوقت يمكن أن يلعب".

وعقد رونالدو ووكيله جورج مينديش اجتماعات مع يونايتد في كارينجتون يوم الثلاثاء، لكنه لم يغير موقفه بعد ويريد اللعب مع نادٍ في دوري أبطال أوروبا والفوز بالبطولات الكبرى.

لكن يونايتد لا يريده أن يرحل، وقد بدأ البرتغالي التدريب مع الفريق بعد أن غاب عن جولة ما قبل الموسم للنادي في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.

ولم يعد أمام صاروخ ماديرا العديد من الخيارات بعد رفض بعض الأندية الكبيرة فكرة انضمامه، لكن لا يزال أتلتيكو مدريد مطروحًا في حال أن تخلص الفريق الإسباني من أنطوان جريزمان.