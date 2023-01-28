تين هاج: لست مثل هاري بوتر لأطور مستوى راشفورد!

المدرب الهولندي يعلق على تألق راشفورد مؤخرًا

رفض الهولندي إيريك تين هاج؛ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن ينسب لنفسه تطور مستوى ماركوس راشفورد مهاجم فريقه خلال الوقت الحالي.

ويقدم راشفورد مستوى ثابتًا ومميزًا رفقة مانشستر يونايتد حاليًا، حيث يعتمد عليه تين هاج بصفة أساسية في تشكيل الفريق الأحمر.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة ريدينج التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف: "أنا لست هاري بوتر، الأمر يتعلق بثقة راشفورد هي التي جعلته يتطور".

وتابع: "كل لاعب عليه أن يكتسب الثقة وأن يُقاتل من أجلها، ومع جهازي الفني نضع الأساس، ونساعد جميع اللاعبين على التواجد في الأماكن الصحيحة".

واختتم تين هاج تصريحاته، مشددًا على أن تألق ماركوس راشفورد، يعود إلى تمكنه من إنهاء الفرص بالطريقة المثالية.