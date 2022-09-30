تين هاج عن خلافة جوارديولا: لم أندم على قراري حتى الآن!

تصريح مثير قبل ديربي مانشستر على ملعب الاتحاد

علق إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، على ما قاله بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن إمكانية قيام الهولندي بخلافته في ملعب الاتحاد بعد رحيله.

ديربي منتظر في مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب الأخير، بعد غد الأحد، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، في الظهور الأول لهما بعد التوقف الدولي.

جوارديولا الذي قد يرحل عن سيتي في المستقبل القريب، يؤمن أن تين هاج قد يكون من أبرز المرشحين لخلافته، وهو ما علق عليه مدرب الشياطين الحمر في المؤتمر الصحفي للديربي.

ماذا قال تين هاج؟

صاحب الـ52 سنة الذي سبق أن عمل ضمن الطاقم الفني لبيب في بايرن ميونخ قال للصحفيين:"إنها مجاملة لطيفة جدًا منه، لكني مقتنع بنسبة 100% بقراري بالانضمام إلى مانشستر يونايتد بكل ما في هذا النادي".

وأضاف:"لم أندم على قراري باتخاذ هذه الخطوة في أي وقت حتى الآن".

وتابع:"أنا معجب جدًا بجوارديولا ليس لأنه مدرب ناجح فحسب، بل بسبب طريقته في جذب الناس من خلال كرة القدم التي يقدمها".

وتسببت عبارة "حتى الآن" في إثارة جدل بين جماهير الشياطين الحمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد البعض أن تين هاج ليس متأكدًا من موقفه من النادي، بينما قال البعض الآخر إن الأمر يتعلق بعدم إجادته اللغة الإنجليزية بشكل كامل.

كيف تحدث عن ديربي مانشستر؟

مدرب يونايتد قال عن إيقاف إرلينج هالاند مهاجم سيتي:"لن نلعب ضده وحده، سنواجه مانشستر سيتي ونحن مقتنعون بقدراتنا، لو عملنا كفريق سنتغلب عليهم وهذا ما نحتاجه يوم الأحد".

الهجوم على هاري ماجواير الذي سيغيب عن الديربي بسبب الإصابة:"أولًا وقبل كل شيء أنا مدربه ويجب أن أدعمه وأؤمن به، وفي الفترة التي عملت فيها معه كان جيدًا قبل أن يهبط مستواه، وازدادت الأمور صعوبة بسبب المنافسة التي يشهدها مركزه في قلب الدفاع وتألق اللاعبين الآخرين".

وأوضح:"بشكل عام يمكنني رؤية الصفات التي يمتلكها، لديه الجودة اللازمة للتواجد على أعلى مستوى ممكن، ظهر في ما يقرب من 50 مباراة دولية مع إنجلترا وكان جيدًا في ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أيضًا".

وأنهى حديثه:"اللاعبون في غرفة الملابس وكل من في النادي يؤمنون به، ولا توجد لدي أي شكوك حول قدرته على قلب الأمور وتحسين الصورة الحالية".