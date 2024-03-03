تين هاج: طبقنا الخطة كما وضعناها.. والحكم ظلمنا!

"قد يكون الاحتكاك خفيفًا لكنه كان موجودا!"

تحدث إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن خسارة فريقه في الديربي أمام مانشستر سيتي (1-3) اليوم الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع السيتي رصيده إلى 62 نقطة، ليواصل مطاردة ليفربول (63) في صدارة ترتيب البريميرليج، بينما يحتل اليونايتد المركز السادس بـ44 نقطة، لتتعقد حظوظه في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل أستون فيلا المركز الرابع بـ55 نقطة.

وقال تين هاج، في تصريح بعد المباراة: "كنا جيدين بشكل عام، وطبقنا الخطة كما وضعناها، وكنا قريبين من إضافة هدف ثانٍ بعد التقدم، كما دافعنا بشكل جيد للغاية، إلا أننا استقبلنا هدفًا في لحظة حاسمة (فودين ق 56)، وتلك كانت نقطة التحول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق المدرب الهولندي على قرارات حكم المباراة، لافتا إلى أن فريقه "يستحق ركلة جزاء لصالح ماركوس راشفورد": "عندما عدت لسؤال (ماركوس) عن التحامه مع كايل ووكر، أخبرني بأنه كان هناك التحام بالفعل.. ربما يكون خفيفًا، لكنه كان موجودًا".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون على ملعب أولد ترافورد، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.