تين هاج: تنفيذ "تكتيك" رونالدو كان من الغباء!

هل ظلم لاعبي يونايتد زميلهم رونالدو؟

انتقد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج أداء فريقه الذي قدمه في مواجهة أستون فيلا يوم أمس، خير خسر الشياطين الحمر بنتيجة 3-1، في مباراة تألق فيها أصحاب الأرض.

وتحدث المدرب الهولندي عن الأمور التكتيكية، حيث وصف ما حدث من لاعبي فريقه بـ "الغباء"، عندما شرح الفشل الذي حدث على أرض الملعب في مساعدة كريستيانو رونالدو للتسجيل.

وردًا على سؤال عما إذا كان ذلك جزءًا من مخططه التكتيكي، قال تين هاج للصحفيين: "لا، أعتقد أنه كان من الغباء القيام بذلك. لقد قمنا بتسليم تمريرات عرضية للداخل بسرعة كبيرة جدًا ومضطربة جدًا. ثم نحن لا نساعده. علينا إحضار العرضيات في الوقت المناسب".

وواصل: "أعتقد أننا في الشوط الثاني أيضًا أرسلنا الكرات العرضية بسرعة كبيرة. كانت اللحظة المناسبة من كريستيان إريكسن في الشوط الأول لتسليم الكرة إلى كريستيانو في القائم البعيد. كانت تلك هي اللحظة المناسبة".

جدير بالذكر أن المواجهة المقبلة لرونالدو وإريك تين هاج مع فريق مانشستر يونايتد ستكون يوم الخميس المقبل ضد نادي أستون فيلا من جديد ولكن هذه المرة ضمن بطولة كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة.