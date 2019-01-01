تين كات يُتابع مباراة الاتحاد والرياض في آخر مباريات العبدلي

يُسلم العبدلي ملف الإدارة الفنية للمدرب الهولندي تين كات

يخوض نادي اتحاد جدة السعودي مساء غدًا مواجهة أمام نادي الرياض في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو المباراة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني المحلي محمد العبدلي.

ومن المنتظر أن يُسلم العبدلي ملف الإدارة الفنية للمدرب الهولندي تين كات مع نهاية مواجهة الفريق أمام الرياض.

إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع المدرب الهولندي هينك تين كات الذي سيتولى قيادة الأمور الفنية بالفريق خلفاً للمدرب المقال التشيلي خوسيه لويس سييرا.

المدرب الهولندي تسلم تقريراً فنياً متكاملاً عن الفريق اطلع خلاله على القياسات اللياقية للاعبين، كما عقد اجتماعات متواصلة مع الجهاز الفني المؤقت للاطلاع عن كثب على اهتمامات اللاعبين وإمكاناتهم الفنية.

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يُذكر أن كات قد أكد في المؤتمر الصحفي تطلعه لتكوين فريق أكثر قوة للاتحاد خلال الفترة المُقبلة، وهو ما أبلغه المدير الفني الجديد للاعبيه.