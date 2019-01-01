تين كات: الفريق الأوفر حظًا فاز بالمباراة

مدرب الوحدة يتحدث بعد الفوز على الريان القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى هينك تين كات المدير الفني للوحدة الإماراتي سعادته البالغة بالفوز على الريان القطري ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا قدرة فريقه على تكرار الفوز في موقعة الإياب.

ونجح الوحدة بالعودة من ستاد حمد بن جاسم في قطر بالفوز على الريان بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما خطف ليوناردو دا سيلفا هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة.

ونقل موقع كووورة عن تين كات قوله بعد المباراة "أعتقد أن الفريق الأوفر حظًا هو من فاز باللقاء".

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"الريان كان بإمكانه أن يحسم النتيجة في الشوط الثاني، لكننا دافعنا بقوة حتى خطفنا الفوز في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء كانت أقل وضوحًا من ركلة الجزاء التي كانت في الشوط الأول ولم يحتسبها الحكم".

أضاف "الفوز يدفعنا لاستكمال المشوار بنجاح، أمامنا 3 مباريات، ولكن الأمر الذي يخدمنا أننا سنلعب مباراتين على أرضنا. فريقنا قوي عندما يلعب على أرضه، سنستقبل الريان على ملعبنا الأسبوع المقبل، قادرون على تكرار الفوز".

يُذكر أن الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة بجانب اتحاد جدة السعودي، فيما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط يتذيل بهم جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.