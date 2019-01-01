السعودية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية

بطل الدوري السعودي سيُشارك في البطولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطلب لدى الفيفا لتنظيم كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020.

وكان الفيفا قد أعلن نيته اتباع نظام جديد للبطولة بدءً من عام 2021 بحيث يرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 24 ناديًا، وقد تحدثت عدة مصادر عن إلغاء البطولة خلال العامين القادمين.

الصحيفة أوضحت أن السعودية طلبت تنظيم البطولتين سرًا من الفيفا، وأن الاتحاد الدولي سيتخذ قراره في اجتماعه يوم 5 مايو القادم.

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وفي حال مُنح حق تنظيم البطولة للسعودية، سيُشارك بطل النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كأس العالم للأندية 2019.

يُذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخ الثلاثة الأخيرة من البطولة، وقد أقيمت خلال العامين الأخيرين في الإمارات بعدما كانت قد أقيمت في اليابان لمدة عامين.