تيسير الجاسم يكشف حقيقة خلافة مع عمر السومة ورحيله عن الأهلي

إعطاء الفرصة للعناصر الجديدة في الفريق فالجمهور يحب التجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف لاعب الوسط الدولي السعودي تيسير الجاسم، لاعب النادي الأهلي موقفه من اعتزال كرة القدم عقب العودة إلى فريقه في يناير الماضي.

الجاسم قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب"، أنه أبلغ إدارة الأهلي بأن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي.

وبرر قائد الراقي هذا الأمر لعدة أسباب أبرزها، إعطاء الفرصة للعناصر الجديدة في الفريق فالجمهور يحب التجديد.

حان وقت الوداع يا تيسير.😨 pic.twitter.com/jGGahK3yqP — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

وكان الجاسم، قد رحل عن الأهلي الصيف الماضي، لينضم إلى نادي الوحدة، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، ولكنه قرر بعد 6 أشهر فقط، العودة مرة أخرى إلى فريقه.

بالتحول للحديث حول حقيقة وجود خلاف مع زميله بالفريق عمر السومة، أكد الجاسم أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالنجم السوري الكبير.

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وأكمل الجاسم تصريحات ليؤكد أنه فضل الرحيل لفترة قصيرة عن النادي الأهلي، صوب فريق آخر غير جماهيري، من أجل الراحة فقط، قبل العودة من جديد للراقي، للاعتزال في صفوفه.

وأنهى لاعب الوسط تصريحاته ليؤكد على وجود رغبة لديه في الاعتزال داخل جدران النادي الأهلي، إلا أنه فضل الرحيل عن الفريق، في الصيف المقبل، وخوض تجربة جديدة وأخيرة، قد تكون في الخليج أو أوروبا.