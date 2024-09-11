قائد ضعيف ونجم يفكر في نفسه فقط .. الكشف عن ثنائي برشلونة "المُزعج" لجوندوجان قبل رحيله

أسرار من غرفة ملابس البارسا

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الألماني لاعب مانشستر سيتي، غادر برشلونة هذا الصيف بخيبة أمل شديدة بسبب سلوك اثنين من زملائه في النادي الكتالوني.

وأعلن مانشستر سيتي عودة جوندوجان من برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد عام واحد قضاه الدولي الألماني في كتالونيا، ليعود إلى النادي الذي لعب بقميصه 7 مواسم فاز فيها بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي وكافة الألقاب الممكنة.

الصحفي الإسباني جوان فونتيس كشف، أن نجم خط وسط منتخب ألمانيا كان لديه مشكلة مع سلوك لاعبين في الفريق، الأول هو مواطنه الحارس مارك أندريه تير شتيجن والآخر هو زميله السابق في بوروسيا دورتموند، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فونتيس في تصريحات لشبكة "بار كاناليتس"، إن جوندوجان لم يحب الشخصية المتحفظة للحارس الألماني لأنه شعر أنه كقائد الفريق، كان ينبغي أن يكون أكثر حضورًا في غرفة تبديل الملابس وعليه دور مهم في توجيه اللاعبين.

وأشار إلى أن إلكاي جوندوجان (33 عامًا)، انزعج كثيرًا من موقف ليفاندوفسكي في برشلونة، لأنه كان يركز على نفسه فقط ولا يساعد الشباب في الفريق.