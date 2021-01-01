تير شتيجن: برشلونة لا يجب أن يعاني بهذا الشكل

انتصار صعب للبلوجرانا على حساب ويسكا

تحدث حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن عقب الانتصار على ويسكا لحساب الليجا وطالب فريقه بالتحسن رغم الإشادة بالعرض والفوز بالثلاث نقاط.

برشلونة فاز بهدف نظيف سجله فرينكي دي يونج من تمريرة ليونيل ميسي، ولكن عانى لحسم اللقاء والحفاظ على تقدمه أمام أصحاب الأرض.

وقال الألماني لموقع النادي الرسمي: "لمدة 35 دقيقة قمنا بعمل طيب ولعبنا جيداً وامتلكنا الكرة وضغطنا عالياً عندما فقدنا الكرات".

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وأكمل: "صعبنا الأمور عليهم في الخروج من الخلف، ولكن يجب أن نتحسن برأيي، في العموم بالدقائق الأخيرة لا يجب أن نعاني بهذا الشكل".

وأضاف شتيجن: "فزنا بالمباراة وهذا المهم أن نخرج بالنقاط ونمضي للأمام، سعيد من أجل دي يونج، لا يسجل كثيراً، أتمنى أن يستمر، من الجيد الخروج بشباك نظيفة".

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دي يونج نفسه أبدى سعادته بالهدف والانتصار: "في لقاءات مثل تلك عندما يغلق الخصم جيداً من الجيد كلاعب خط وسط الدخول للصندوق، ميسي قدم تمريرة رائعة".

وختم: "هل الهدف له معنى خاص كونه الأول؟ لا، أحاول أن أسجل أكثر".

الفوز يعيد برشلونة لسكة الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية أمام إيبار بهدف لكل جانب لحساب الدوري المحلي أيضاً.