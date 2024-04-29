فيديو | تير شتيجن أراد المراوغة فأصبح أضحوكة .. برشلونة يستقبل هدفًا غريبًا أمام فالنسيا

خطأ قاتل من الحارس الألماني..

خطأ كارثي أو ربما كوميدي ارتكبه الألماني مارك أندريه تير شتيجن؛ حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مواجهة فالنسيا، المقامة حاليًا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

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البرسا يستضيف الخفافيش حاليًا، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني الممتاز، بحثًا عن ملاحقة ريال مدريد على الصدارة، بعد ضياع كافة البطولات الأخرى من بين أيدي كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

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ونجح بالفعل برشلونة في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق لاعبه فيرمين لوبيز، لكنها فرحة لم تكتمل، وأدرك الضيوف التعادل بعدها بخمس دقائق فقط..

هجمة فالنسيا بدأت من عند الحارس ومع قليل من التمريرات وصلت لهوجو دورو خلف مدافعي برشلونة، لينفرد بتير شتيجن، الذي قرر الخروج لمواجهته خارج منطقة الـ18.

وحاول الحارس الألماني مراوغة دورو بدلًا من تشتيت الكرة سريعًا، لكنه فشل، ليقطع لاعب الخصم الكرة منه وينفرد تمامًا بالشباك، حتى سجل هدفًا بطريقة سهلة للغاية مستغلًا سذاجة منافسه.

هذا الهدف تسبب في حملة سخرية من شتيجن عبر منصة "إكس"، حتى جاء اسمه ضمن المواضيع الأكثر تداولًا سريعًا ما بين شامتين في برشلونة وحسرات جماهيره.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، متأخرًا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد؛ صاحب الصدارة، لكن الأخير خاض مباراة أكثر، أما فالنسيا فيحل ثامنًا بـ47 نقطة.