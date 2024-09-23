"هناك رؤساء في السجن" .. تيباس يعلق على موقف برشلونة من قضية نيجريرا وبديل تير شتيجن

حارس المرمى الألماني تعرض لإصابة صعبة

طمأن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني برشلونة حول موقفه من تسجيل حارس مرمى جديد لتعويض الغياب الطويل المتوقع للاعبه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

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تير شتيجن كان قد تعرض لإصابة قاسية خلال مواجهة فياريال مساء أمس، وقد كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن معاناته من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى ستُبعده عن الملاعب لما يقرب من 8 أشهر، وقد أكد تيباس أحقية البارسا في قيد لاعب آخر بدلًا منه، سواء في مركز حراسة المرمى أو غيره.

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إذ قال في منتدى أوروبا "تسمح اللوائح للبارسا بضم لاعب بنفس مدة غياب اللاعب المصاب، يمكن أن يكون حارس مرمى أو غيره من اللاعبين".

تيباس تطرق كذلك إلى وضع البارسا المالي، حيث وصفه بالأفضل مما كان عليه قبل عامين، موضحًا "الحديث عن وضع البارسا الاقتصادي مبالغ به، هو أفضل مما كان عليه قبل عامين وسيكون أفضل في غضون العامين القادمين. لا يوجد تساهل مع أحد فيما يخص قوانين اللعب النظيف، هذا الحديث يُشوه سمعة الليجا، العاملون على قوانين اللعب المالي النظيف لا يتساهلون مع برشلونة أو راسينج سانتندير، القواعد تسري على الجميع، هي معقدة للفهم لكنها واحدة للجميع".

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وأتم تيباس تصريحاته بالحديث عن قضية نيجريدا الشهيرة، إذ رفض مجددًا تهم التلاعب في المباريات، مضيفًا "أعتقد أنه لا يوجد أي تلاعب في النتائج، نحن نعمل كثيرًا ونراقب المباريات والرهانات بنزاهة تامة. فيما يخص قضية نيجريدا، أقول دومًا نفس الكلام لكن البعض يريد أن ينسى .. رابطة الدوري الإسباني كانت أول من قدم شكوى للنيابة العامة، كما فعلنا في 2012 و2013، وهناك رؤساء دخلوا السجن".

أتم "نبذل قصارى جهدنا للقضاء على تلك الآفة. نحن طرف في القضية ونعرف ما يحدث، حتى اليوم لا يوجد أي دليل على دفع أموال للحكام، لو كان هناك شراء للحكام لكان قد ظهر. نعم كان هناك سلوك غير منتظم وكان هناك نوع من الفساد فيما يخص التأثير على قائمة الصعود والهبوط للحكام لكن ليس شراءً للحكام. أعلم أن ذلك يؤلم بعض الصحفيين في برشلونة ومدريد لكنه الواقع".