تير شتيجن: الاستعداد للكلاسيكو لا يفرق عن أي مباراة أخرى

برشلونة وريال مدريد على موعد مع كلاسيكو جديد يوم الأحد في الليجا

كشف تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة أن استعداده لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد لا يفرق عن أي مباراة أخرى.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد مساء الأحد في قمة الجولة الـ 26 من الليجا على ملعب سنتياجو برنابيو.

قبل الكلاسيكو - كيف تغير برشلونة مع كيكي سيتين؟

المزيد من الفرق

وقال تيرشتيجن في تصريحات صحفية: "الكلاسيكو دائماً ما يكون مميزاً للاعبين، نحن نريد الفوز في كل مباراة ونستمتع بكل لحظة في المباراة".

وواصل: "في النهاية هي مباراة بثلاث نقاط، الفارق بيننا ليس كبيراً نريد أن نحافظ على الصدارة".

وأضاف: "وكما هو متوقع دائماً من ريال مدريد، يريدون الظهور على أرضهم بشكل جيد، ولكن في المرات الأخيرة الماضية وجعلنا الأمر صعباً عليهم، نحن نريد أن نكون ناجحين دائماً لا يفرق إذا كان في الكلاسيكو أو غيره، ريال مدريد يمتلك فريقاً جيداً وستكون مباراة صعبة على الطرفين".

وعن هجوم ريال مدريد، وأخطر اللاعبين من وجه نظره قال: "أولاً وقبل أي شيء أمامي يحاولون إبعادهم عن المرمى، وبالطبع هذا ليس ممكناً دائماً نظراً لجودة لاعبي ريال مدريد، سيكون الأمر صعباً ولكن يمكننا إيقافهم نحن أيضاً لدينا لاعبون رائعون في صفوفنا".

وعن استعداد الفريق أمام ريال مدريد، هل يختلف عن أي مباراة أخرى: "يجب ألا يكون الأمر مختلفاً، ولكنها مباراة تتطلب تركيزاً، عن نفسي أنا أحاول أن أكون في أفضل حالاتي ولكن الأمر لا يتغير إذا كان المنافس ريال مدريد أو غيره".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.