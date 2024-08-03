"لم أستطع السيطرة" .. هنري يرد على الاشتباكات العنيفة بين لاعبي فرنسا والأرجنتين بالأولمبياد!

أحداث صادمة على ملعب بوردو

حرص تييري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، على الخروج للاعتذار بسبب حالة الفوضى التي النتشرت بعد تأهله إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 على حساب الأرجنتين.

منتخب الديوك نجح في الوصول إلى نصف نهائي الأولمبياد، بعد الفوز على خصمه اللاتيني بهدف دون رد سجله جان فيليب ماتيتا، وكان من المؤسف وقوع اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب بعد انطلاق صافرة النهاية.

ومن جانبه قال هنري عن هذا الأمر في تصريحات للصحفي جاستون إيدول:"أعتذر عن الفوضى التي حدثت في النهاية، بالطبع لم أريد رؤية هذا الأمر يحدث، ولكني لم أستطع التحكم به، في الحقيقة هم قاموا بطرد أحد اللاعبين".

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وقام الكثيرون بتفسير هذه المشاجرة، على أنها خلفية لحالات الاستفزاز من الجانب الأرجنتيني بعد الفوز على فرنسا بنهائي كأس العالم قطر 2022، حيث شهدت الاشتباكات مشاركة 30 لاعبًا من الجانبين في ملعب بوردو في القمة الأولمبية التي جمعت بينهما.

جدير بالذكر أن فرنسا ستواجه المنتخب المصري في نصف نهائي الأولمبياد، بينما تلعب المغرب أمام إسبانيا على الجانب الآخر من منافسات كرة القدم للرجال بالأولمبياد.