فيديو | "الكبار ورطوا الصغار" .. اشتباكات عنيفة بين نجوم فرنسا والأرجنتين بعد نهاية القمة الأولمبية

أحداث مشينة في نهاية قمة فرنسا والأرجنتين..

منذ الدقيقة الأولى من قمة فرنسا والأرجنتين، في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، مساء يوم الجمعة، ظهر "الاحتقان الشديد" بين المنتخبين.

هذا "الاحتقان" بين الفرنسيين والأرجنتينيين، بدأ في الحقيقة منذ نهائي كأس العالم "قطر 2022"؛ عندما توّج منتخب التانجو الأول لكرة القدم بـ"اللقب الغالي"، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، بعد الفوز على الديوك بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

بعدها.. شكك الفرنسيون في أن البطولة تم إعدادها من أجل الأرجنتين، بهدف منح ميسي فرصة التتويج باللقب الوحيد الذي ينقصه، وذلك قبل اعتزاله رسميًا؛ وهو الأمر الذي رد عليه نجوم التانجو، عقب تتويجهم منذ أسبوعين تقريبًا، بلقب "كوبا أمريكا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجوم المنتخب الأرجنتيني أثناء احتفالهم بـ"كوبا أمريكا 2024"، قاموا بترديد هتافات وصفت بـ"العنصرية" ضد لاعبي فرنسا، خاصة أصحاب الأصول الإفريقية.

وفي أعقاب كل ذلك؛ فكان من الطبيعي أن ينتقل هذا "الاحتقان" من الكبار إلى اللاعبين تحت 23 سنة، وذلك في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ فبجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة فرنسا والأرجنتين، اشتعلت اشتباكات عنيفة بـ"الإيدي" بين لاعبي المنتخبين.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بهدف مقابل لا شيء، على نظيره الأرجنتيني؛ ليتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، ضاربًا موعدًا مع مصر، التي صعدت عقب فوزها على باراجواي بـ"ركلات الجزاء".