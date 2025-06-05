خاص | "أرز أمي سر نجاحي وهل أفقد حريتي مع جوارديولا؟" .. تيجاني ريندرز يعلن التحدي قبل الانضمام لمانشستر سيتي

قفزة منتظرة في مسيرة النجم الهولندي

قبل عامين، كان لا يزال يلعب في صفوف ألكمار. والآن، ينتظره انتقال حلم إلى مانشستر سيتي. مما يعكس الطفرة الهائلة في مسيرة تيجاني ريندرز خلال آخر موسمين.

صباح الأربعاء في زيست، تحدث لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا عن انتقاله الوشيك إلى السيتي، والموسم الماضي مع ميلان والمباريات الدولية المقبلة مع المنتخب الهولندي. "اضطررت إلى الانتظار طويلاً في ألكمار، لكنني دائمًا ما أقول لنفسي: مساري الحالي هو الطريق الذي يجب أن أسير عليه. أنا أسير بهدوء على هذا الطريق".

صباح الأربعاء، الساعة 10:50. يجلس ريندرز، الذي يتسم دائمًا بالمرح، في حوار مائدة مستديرة مع مختلف وسائل الإعلام. لاعب خط الوسط المولود في زفول هو أحد أكثر اللاعبين الذين يتم الحديث عنهم في سوق الانتقالات الحالية.

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وفقًا لمصادر موثوقة، فإن مانشستر سيتي على وشك التعاقد مع ريندرز مقابل حوالي سبعين مليون يورو من ميلان، النادي الذي انتقل إليه من ألكمار قبل عامين.

"هل صحيح أنني وافقت شخصياً؟ لا يزال هناك بعض التفاصيل النهائية التي يجب تسويتها. الأمر يتعلق بالانتظار والترقب"، هكذا بدأ اللاعب الهولندي.

"لا يمكنني قول المزيد عن هذا الموضوع. ما زلت لاعباً في ميلان وعليّ احترام ذلك. أنا أيضاً في انتظار ما ستفعله الأندية".

ليس من المستغرب أن يهتم بيب جوارديولا ومانشستر سيتي بريندرز، فقد أبهر اللاعب الدولي الهولندي 22 مرة الجميع في ميلان على مدار العامين الماضيين، ويتمتع بإحصائيات وبيانات جيدة.

وقال اللاعب عن صفاته:"أعتقد أنني لاعب وسط حديث. أحب التتحرك في جميع أنحاء الملعب، وهذا ما تحتاجه كرة القدم الحديثة. كما أنني دائمًا في حالة بدنية جيدة، وهو ما يمثل ميزة إضافية. لحسن الحظ، أتمتع بلياقة جيدة حتى الآن، وآمل أن أظل كذلك لأطول فترة ممكنة".

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كان ريندرز يتطلع إلى كيفين دي بروينه عندما كان صغيراً. لطالما كان اللاعب البلجيكي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكنه لعب آخر مباراة له مع مانشستر سيتي، ما يعني أن الهولندي لن يتمكن من اللعب إلى جانبه في ملعب الاتحاد، ويقول ريندرز عنه: "تعلمت الكثير من طريقة مراقبة الملعب قبل استلام الكرة".

"أشار والدي إلى ذلك، ومنذ ذلك الحين بدأت أركز عليه كثيرًا. إذا نظرت إلى الأمام، فإنك تمنح نفسك المزيد من الوقت. أنا الآن أطبق ذلك في كل مباراة. دي بروينه لاعب رائع. عندما تنظر إلى مانشستر سيتي، أعتقد أنه هو أول لاعب تلاحظه".

الآن من المرجح أن يخلف ريندرز اللاعب البلجيكي في مانشستر سيتي. "هل أخشى أن أفقد "الحرية" التي أتمتع بها حاليًا تحت قيادة جوارديولا؟ سننتظر لنرى ما سيحدث. هناك دائماً مجال للتطور، في كل الجوانب. خاصة كلاعب وسط. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن تطويرها. يمكنني أن أصبح لاعب وسط أكثر اكتمالاً هناك، إذا تمت الصفقة".

لا يجد ريندرز صعوبة في تجاهل الشائعات التي تحيط به. "بمجرد أن أكون على أرض الملعب وأرتدي بدلة التدريب الخاصة بمنتخب بلادي، أتحول فورًا إلى هولددا. والدي هو وكيل أعمالي ويحرص على إبعاد كل شيء عني. هذا الأمر يسير على ما يرام حتى الآن. هل هو مشغول؟ لم أتحدث معه اليوم. ربما سأعرف ما يجري بعد التدريب".

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بنى ريندرز مسيرته المهنية بعناية. لعب لاعب خط الوسط لفترة وجيزة على سبيل الإعارة في نادي RKC Waalwijk قبل أن يصبح لاعباً أساسياً في نادي ألكمار. ثم انتقل ليكون لاعباً نجماً في ميلان.

والآن، يبدو أن الانتقال إلى قمة العالم ليس بعيدًا. "اضطررت إلى الانتظار طويلًا في ألكمار، لكنني دائمًا ما أقول لنفسي: الطريق الذي سرت فيه هو الطريق الذي كان يجب أن أسلكه. أنا أسير على هذا المنوال بهدوء.

وقال الهولندي ضاحكًا:"زوجتي تقول لي دائمًا إن نجاحي المتأخر سيكون سر استمراري لفترة أطول".

لم يتحدث صانع الألعاب مع إدارة ميلان بشأن انتقاله الوشيك. "أنا متأكد من أن والدي فعل ذلك. لم أناقش الأمر شخصياً مع الإدارة. كنا نقترب من نهاية الموسم، لذلك لم يكن ذلك محور اهتمامي. كنت أركز على نهاية الموسم. كما كان لدينا نهائي الكأس، بالطبع. للأسف، لم يسر الموسم كما أردنا وكما كنا نأمل، لكنك تريد دائمًا أن تنهي العام بأفضل شكل ممكن".

لقد كان عامًا سيئًا للغاية بالنسبة لميلان. فقد احتل النادي المركز الثامن في الدوري الإيطالي، وخسر نهائي الكأس أمام بولونيا، وخرج من دوري أبطال أوروبا على يد فينورد، وودّع مؤخرًا مدربه سيرجيو كونسيساو.

لكن ريندرز يمكنه أن ينظر إلى الوراء بارتياح على الصعيد الشخصي. فقد سجل خمسة عشر هدفًا وصنع خمسة تمريرات حاسمة في 54 مباراة.

"كيف يمكنني أن ألعب كل هذه المباريات؟ السر هو في الأكل الجيد. أرز أمي المقلي يساعدني بشكل رائع"، يقول ريندرز ضاحكًا. "أستمع جيدًا إلى جسدي وأنتبه جيدًا لما أحتاج إليه قبل المباريات وبعدها. آمل أن يستمر هذا الأمر لأطول فترة ممكنة. كانت الأمور أصعب قليلاً بالنسبة لنا في ميلان هذا الموسم، مما جعل الأمر أسوأ من الناحية النفسية. لكنني كنت أشعر دائماً أنني في حالة بدنية جيدة كلما تواجدت في التشكيلة الأساسية، لذلك لم أواجه أي مشكلة في هذا الصدد".

يركز ريندرز الآن على المنتخب الهولندي والمباريات الدولية القادمة. بعد ذلك، ربما مانشستر سيتي. "يمكنك أن ترى أن المستوى هنا مع المنتخب الهولندي مرتفع للغاية. تقريبًا الجميع يلعب في الدوريات الأوروبية الكبرى أو الدوريات الفرعية. هذا يقول الكثير عن الصفات التي يتمتع بها في هذا الفريق. أعتقد أننا أظهرنا ذلك أيضًا في المباريات ضد إسبانيا."

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أعطت المواجهة المثيرة مع إسبانيا في مارس الثقة للمنتخب الهولندي، حسبما يقول ريندرز. "بالطبع، من المؤسف أننا خسرنا تلك المباراة بركلات الترجيح، لكن حقيقة أننا قدمنا مثل هذا الأداء ضد إسبانيا، التي تعتبر المرشحة الأوفر حظًا، يجب أن تصبح القاعدة، تلك المباراة منحتنا ثقة كبيرة والآن علينا أن نثبت ذلك مرة أخرى في المباريات القادمة".

خلال فترة التوقف الدولية، ستواجه هولندا فنلندا (خارج أرضها) ومالطا (على أرضها)، وعن هذا الامر قال ريندرز:"لا يمكننا الاستهانة بهما، وعلينا أن نثبت أننا قادرون على تقديم نفس الأداء الذي قدمناه ضد إسبانيا. هذا الأمر يكون أحيانًا أكثر صعوبة ضد هذه البلدان، لكن علينا أن نفعل ذلك. يجب أن نخوض هذه المباريات بنفس الطريقة التي خضنا بها مباراة إسبانيا. بعد ذلك، علينا أن نحصد ست نقاط من المباريات القادمة".

إذا تأهل المنتخب الهولندي إلى نهائيات كأس العالم، فسوف يلتحق ريندرز بصفوف المنتخب الهولندي الصيف المقبل في المسابقة التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وعن هذه المناسبة قال صفقة سيتي المنتظرة:"أين كنت خلال كأس العالم 2022؟ شاهدتها في المنزل. كنت جالسًا على الأريكة مع صهري وزوجتي وأخت زوجتي. هل كنت أعتقد حينها أنني سأصبح مهمًا جدًا في كأس العالم القادمة؟ كان لدي خطة سرية للمشاركة في هذا المونديال. آمل أن يتحقق ذلك".