معاقبة تيبو كورتوا؟ .. الاتحاد الإسباني يصدر قرارات رادعة بعد أحداث شغب ديربي مدريد

عقوبة قاسية عقب أحداث الديربي

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارًا رادعًا لعقاب جماهير أتلتيكو مدريد، التي تسببت في تعطيل مباراة ديربي مدريد الأخيرة.

وقام عدد من جماهير أتلتيكو مدريد بإلقاء المقذوفات على البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا" والتي انتهت بالتعادل (1-1).

واطلعت لجنة المسابقات على تقرير حكم المباراة بوسكيتس فيرير، والذي أدان المدرج الخلفي للحارس تيبو كورتوا، كما ناقشت الادعاءات التي أرسلتها إدارة الروخيبلانكوس، ومن ثم أصدرت قرارها النهائي.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدرج الجنوبي من ملعب ميتروبوليتانو (القطاعات 127 إلى 133) سيتم إيقافه من حضور المباريات في 3 مواجهات، بإجمالي 5000 مقعد، مع غرامة إضافية قدرها 45 ألف يورو.

واعتبرت اللجنة أحداث الديربي خطيرة، لكنها اقتصرت على قطاع واحد من الملعب، وبالتالي فإن العقوبة جزئية وليست على جماهير أتلتيكو مدريد بالكامل، وبذلك سيحرم الفريق من مجموعة "الأولتراس" التي تحتكر الجلوس في المدرج الجنوبي، خلال مباريات ليجانيس ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس.

وبعد صدور العقوبة، يمكن لمسؤولي الروخيبلانكوس الاستئناف، وإذا لم يكونوا راضين عن القرار، يمكنهم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لمحاولة تخفيف العقوبة، باستخدام وسائل رياضية بحتة.

ولم تصدر لجنة المسابقات أي عقوبة بحق الحارس البلجيكي، رغم المطالبات المستمرة من الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد بمحاسبته على استفزاز جماهير الروخيبلانكوس، على حد وصفه.

جدير بالذكر أت هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة هذا المدرج من جماهير أتلتيكو مدريد، حيث سبق وعوقب في الموسم الماضي من قبل هيئة المنافسة لمباراتين بسبب الإهانات العنصرية لنيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بيلباو.