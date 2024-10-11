تيباس عن قرصنة مباريات الدوري الإسباني: السيارات الفيراري غالية هي الأخرى لكن لا أحد يسرقها!

تيباس يهاجم قرصنة المباريات من جديد...

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قرصنة مباريات الليجا عبر مواقع الإنترنت

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حقوق بث المباريات، من أهم مصادر دخل صناعة كرة القدم والرياضة بشكل عام، فكما ندفع التذاكر لمشاهدة المباريات في الملعب، علينا أن ندافع لمشاهدتها في المنزل".

وتابع: "سوف تنخفض الأموال التي تأتي من الاشتراكات، في حال استمرار القرصنة وسوف تفلس صناعة كرة القدم، إنها شباك تذاكر آخر للأندية، وهذا الشباك يُسرق، وإن أردنا الحفاظ على مستوى لاعبينا وعلى صناعتنا علينا أن ندفع لمشاهدة المباريات".

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وأضاف: "منذ عام تقريبًا تم اتخاذ عدة إجراءات على المستوى القضائي في الاتجاه الصحيح، ولكن لازال هناك الكثير الذي يتعين علينا أن نحرزه، هناك بعض البلاد مثل إيطاليا اتخذت قرارات ضد هذه المعركة الشرسة مع القرصنة، أعادوا صياغة القانون وتمت الموافقة عليه".

وأكمل: "السيارات الفيراري غالية ولم نشاهد أحد يسرق سيارة فيراري، لا يمكن أن يكون ارتفاع أسعار الاشتراكات عذرًا للسرقة، أنت تدفع 20 يورو في الأسبوع لمشاهدة المباريات، إنها ليست مرتفعة لهذا الحد، وإذا اختفت القرصنة بكل تأكيد السعر سينخفض".