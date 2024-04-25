تيباس يثير الجدل: لو أزلنا ريال مدريد من الليجا سيتساوى الجميع!

رئيس الرابطة يتهرب من السؤال المزعج حول تشافي

يرفض خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، مزاعم عدم وجود مساواة بين أندية المسابقة في ظل توحش ريال مدريد مع التدعيمات المرتقبة.

وقال تيباس في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عندما سئل عن تفاقم المسافات بين فرق الليجا بانضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل: "أرى أن هناك عدالة في المنافسة، لكن إذا أزلنا ريال مدريد، كل شيء سيكون متساويًا للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن ريال مدريد يقدم موسمًا استثنائيًا. إذا ذهبنا إلى الموسم الماضي، فإن الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط هو برشلونة، ولا أعرف هل تتحسن الفرق الأخرى في الموسم المقبل أم لا!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع تيباس: "نعم أشعر بالقلق، فأنا أحب الدوريات التي تنتهي بفوز البطل بأقل من 90 نقطة، لكن يبدو أن ريال مدريد سيتجاوز هذا الحاجز وبقية الأندية ستواجه صعوبة في الوصول إلى ذلك، لا أحد منهم".

وأوضح: "ريال مدريد نادٍ يجب أن ينافس على اللقب دائمًا، إذا لم يكن الأمر كذلك، فالسؤال سيكون العكس، ألا تشعر بالقلق من أن ريال مدريد ليس قادرًا على المنافسة في المسابقات الأوروبية؟".

وتطرق تيباس للحديث عن قرار تشافي بالاستمرار لموسم آخر مع برشلونة، قائلًا: "إنه قرار برشلونة. أنا لا أركز على تلك القضايا، سواء فاجأتني أم لا، ليس دوري أن أتحدث عن المدربين وما يفعله المديرون الفنيون".

وختم: "إذا رأى الرئيس لابورتا وفريقه أن ذلك مناسب وتشافي سعيد، سيكون أفضل لبرشلونة، لكن لا يمكنني أن يكون لي رأي في هذا الأمر".