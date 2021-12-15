تيباس: هالاند لن ينضم لبرشلونة، وأتمنى رؤيته مع مبابي في مدريد

جاء الاجتماع الذي عقده جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إرلينج هالاند ليمنح جماهير "البلوجرانا" أملًا في التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

لكن يبدو أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يتفق مع هذا الطرح، حيث يرى أن وضع برشلونة الاقتصادي سيحرمه من فرصة التعاقد مع هالاند.

ماذا قال تيباس؟

تيباس، الذي كان حاضرًا في حفل توزيع جوائز صحيفة "as" الإسبانية السنوي، تحدث عن وضع برشلونة الاقتصادي، وفرص "البلوجرانا" في سوق الانتقالات.

وقال تيباس: "أعتقد أن التوقيع مع هالاند في الصيف أمر صعب للغاية بالنسبة إلى برشلونة".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك العديد من الظروف لينجحوا في ذلك، مع عدم التوقيع على اتفاقية CVC فإنه يجب عليهم القيام بالكثير من الأشياء، بالنظر الأرقام التي قدموها والخسائر وحد الراتب".

وأكمل: "أتمنى أن ينتهي الأمر بتواجد مبابي وهالاند في ريال مدريد، أو في أي فريق إسباني".

ما هو الحل أمام برشلونة؟

تيباس يرى أن برشلونة يجب أن يوقع على اتفاقية صندوق "CVC" الاستثماري، ويؤمن أنها ستحسن وضع النادي الاقتصادي.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "إذا كانوا يفكرون في الالتزام بالاتفاق، أعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل لهم".

وقال تيباس مختتمًا تصريحاته: "كما قلت سابقًا، لم يفهموا ما هو الاتفاق، وفي الوضع الحالي سيكون هذا الاتفاق مناسبًا جدًا لهم".

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