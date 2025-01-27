تيباس يعترف بمشاكل التحكيم: سنجتمع لإيجاد حلول.. وطلبت إلغاء تسجيل أولمو من برشلونة!

محاولة لحل أزمات تحكيم الليجا...

يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن انتقادات التحكيم، في الليجا ليست جديدة مؤكدًا أن الرابطة ستجتمع مع الأندية لمحاولة إيجاد حل لتلك الانتقادات.

وقال تيباس في تصريحات أثناء حفل اتحاد الصحافة في مدريد: "نحن نتعامل مع انتقادات التحكيم منذ سنوات، هذه ليست قضية جديدة، أنا لا أحب هذا النوع من الانتقادات، مثل الذي تقوم به قناة ريال مدريد، أو رئيس برشلونة".

وتابع: "في 6 فبراير المقبل، لدينا اجتماع مع جميع الأندية واللجنة الفنية للحكام، وسنرى إذا ما كان سيكون هناك أي تطور او حلول لتلك الأزمة، لقد طلبت بعض الأندية قبل عام أن يتم تغيير نظام التحكيم".

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وتطرق تيباس، للحديث عن أزمة تسجيل عقد داني أولمو، لاعب برشلونة، وقال: "نحن ضد تسجيله، ونضع الأدلة التي تتوافق معنا في القضية، وعندما نطلب عدم تسجيله فذلك يكون لسبب منطقي".

وأضاف: "لا يمكننا الطعن في المباريات التي خاضها أولمو، حاليًا فهو يمتلك ترخيص اللعب، وفي مجال القانون الرياضي، لا يمكن الاعتراض عندما يكون لدى اللاعب رخصة، حتى لو حكموا لصالحنا لاحقًا".

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للرياضة، قد سمح لبرشلونة، بتسجيل عقد داني أولمو، بعد قرر الاتحاد الإسباني، والليجا رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق الكتالوني.