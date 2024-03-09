"الفيديوهات تثير التوتر"

واصل خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، هجومه على قناة نادي ريال مدريد بسبب ما تعرضه ضد حكام الدوري الإسباني.

وقال تيباس، في تصريح لـ"موفيستار+": "فيديوهات تلفزيون ريال مدريد تثير التوتر، من الممكن أن يغضب شخص ما من التحكيم، لكن لا يمكنك خلق حالة التوتر هذه".

وأضاف: "نحن كرابطة نحاول منع حدوث ذلك وسنواصل العمل، يقال دائمًا إنه يجب عليك التحدث عن الحكام، لكن الانتقاد شيء والغضب وعمل مقاطع الفيديو هذه قبل المباريات شيء آخر".

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وزاد: "نعتقد أن هذا غير صحيح وأنه يهاجم النظام الرياضي الجيد، ولا يقع ضمن قيم ريال مدريد".

وكان تيباس قد صرّح في وقت سابق بأنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد ريال مدريد، بسبب هجوم قناة النادي المستمر ضد الحكام، موضحًا أن "ما يقال في تلفزيون الريال ليس مسألة تتعلق بحرية التعبير، وإنما يتعارض مع النظام الرياضي الجيد، الانتقاد مفيد، لكن ما يحدث كل أسبوع هو استهزاء، ريال مدريد كنادٍ كبير (وأنا مدريدي) لا يمكن أن تكون هذه حجته دائمًا".

ويبث تليفزيون ريال مدريد عادة هذا الموسم مقاطع لـ"أخطاء" كل حكم يخوض الميرنجي لقاء تحت إمرته، قبل انطلاق صافرة البداية، ما أثار عاصفة من الغضب، تجلت في شكوى تقدم بها نادي إشبيلية للجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد الماضي.