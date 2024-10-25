تيباس قلق بسبب العنصرية في الكلاسيكو!

العنصرية تقلق رئيس رابطة الدوري الإسباني...

أبدى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قلقه وجود بعض الأشخاص العنصريين، الذين قد يفسدوا الكلاسيكو، المنتظر بين ريال مدريد، وبرشلونة، في الليجا.

ومن المنتظر ان يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، مساء غد السبت ضمن إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والتي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويدخل ريال مدريد، صاحب الأرض والجمهور المباراة وهو في المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، متصدر الترتيب.

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وكانت بعض مقاطع الفيديو، قد انتشرت في الساعات الأخيرة لجزء من جماهير برشلونة، وهي تهتف بهتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، مما أثار قلق تيباس.

وقال تيباس أثناء وجود في مؤتمر لمكافحة التعصب العنصري: "أنا قلق بشأن الكلاسيكو، وبشأن باقي المباريات بسبب العنصريين وغير المتسامحين، لا أعتقد أن هناك المزيد من أعمال العنف، أتمنى أن تكون مباراة كلاسيكو متسامحة كما هو الحال في المباريات الأخيرة".

جدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد، أمام أتلتيكو مدريد، قد شهدت بعض أعمال العنف والهتافات العنصرية من جماهير الروخي بلانكوس، والتي أدت إلى توقف المباراة نحو ربع ساعة، قبل أن تنتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.