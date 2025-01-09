"أين قناة ريال مدريد؟" .. تيباس يهاجم " الصمت المتواطئ" على تسجيل برشلونة لأولمو وباو فيكتور

اتهامات إلى رئيس لجنة التنمية المستدامة

خرج خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، من أجل الحديث من تعجبه بسبب عدم تعليق قناة نادي ريال مدريد على قرار تسجيل داني أولمو وباو فيكتور بالغريم التقليدي برشلونة.

وكان المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا، قد أصدر قرارًا مؤقتًا يسمح لنادي برشلونة بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق ومن ثم مشاركتهما في المباريات.

وجاء هذا القرار بعد رفض المجلس استئنافات رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، حيث يقضي حكمه بتعليق الاتفاقية التي أدت إلى إلغاء تراخيص اللاعبين الرياضية والحفاظ على صلاحيتها حتى يتم حل الاستئناف نهائيًا.

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ومن جانبه نشر تيباس تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا عن هذا القرار:"هناك أشياء كثيرة مثيرة للدهشة بشأن الإجراء الاحترازي الأخير، رقم واحد سرعة العملية غير العادية وإبعاد الدوري الإسباني والاتحاد من الصورة، ثم نسيان القرارت السابقة الصادرة عن كل من مصلحة الأحوال المدنية والمحاكم، وأخيرًا إعلان عدم اختصاص لجنة المراقبة، مما يعكس النقص الكبير في المعرفة حول كيفية إدارة التأشيرات السابقة والتراخيص شبه النهائية".

وأضاف:"قرارات المجلس الأعلى تتناقض مع ما ورد في قانون الرياضة، حيث يتم فيه الإشادة بالسيطرة الاقتصادية على الدوري الإسباني، هذه السيطرة التي تحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم، لأنها كانت عاملًا أساسيًا في إنقاذ العديد من الأندية التاريخية من الخراب وتحقيق منافسة متكاملة داخل وخارج الملعب، ومع ذلك هذا المجلس يشكك في الأمر، مما يظهر مرة أخرى نقصًا في المعرفة بتوابع قراراته".

وأضاف:"يبدو أن المجلس الأعلى بقيادة رئيسه - يهدف إلى تفكيك الأنظمة التي تعمل في الدوري الإسباني، رغم تمتعها بدعم الأغلبية من الأندية، يبدو أن هذا الرئيس يستمع إلى صوت واحد فقط لا يمثل كرة القدم الاحترافية الإسبانية، ومن الغريب أن هذا الصوت يكتفي بالصمت المتواطئ في الوقت الحالي، أين تلفزيون ريال مدريد الآن؟".

جدير بالذكر أن أهم الأسباب التي استند إليها المجلس الأعلى للرياضة في تسجيل فيكتور وأولمو، كانت بأنه لو لم يتم تبني هذه التدابير الاحترازية، سيؤدي ذلك إلى أضرار اقتصادية ورياضية جسيمة للنادي الكتالوني.