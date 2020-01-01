تيباس: برشلونة لن يضم نيمار أو لاوتارو

خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا لا يؤمن بقدرة برشلونة على ضم أيًا من لاوتارو مارتينيز من إنتر أو نيمار من باريس سان جيرمان.

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية عن عدم إيمانه بقدرة برشلونة على ضم أيًا من الثنائي اللاتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر أو نيمار من باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس ونقلتها صحيفة "آس" وأكد خلالها أن موقف برشلونة لا يختلف عن موقف بقية أندية أوروبا.

وشدد تيباس أن الوضع الحالي في برشلونة وبقية الأندية يركز الاهتمام على تقييم الأضرار التي لحقت بالجميع من انتشار فيروس كورونا.

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وقال تيباس: "ليست حقيقة أن برشلونة يتفاوض من أجل التوقيع مع عدة أسماء، هم لا يتفاوضوا مع أي شخص في الوقت الحالي".

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وأضاف: "هم في الوقت الحالي في موقف لتقييم الأضرار للوضع الحالي، كل أندية أوروبا في نفس ذلك الموقف حاليًا".

وأكمل: "الأمر يعتمد على نتائج الأزمة الحالية، كل شيء توقف لا لاوتارو ولا نيمار، لقد تفاجئت بتلك الأحاديث، برشلونة خارجها تمامًا".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت أن برشلونة يضع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز كهدف أول له في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حاول ضم نيمار في الصيف الماضي من صفوف باريس سان جيرمان لكنه فشل بسبب تعنت النادي الفرنسي.