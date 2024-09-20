لن يرحل .. رابطة الدوري الإسباني تنتفض ضد محاولات ريال مدريد للإطاحة بتيباس

رفض واضح لقرار المحكمة الرياضية

نشرت رابطة الدوري الإسباني اليوم، الجمعة، بيانًا رسميًا، من أجل الرد على قرار المحكمة الرياضية بفرض عقوبة على خافيير تيباس رئيس الرابطة بتهمة التوبيخ العلني.

ريال مدريد سبق أن تقدم بشكوى رسمية ضد تيباس والمطالبة برحيله عن منصبه، بتهمة التمييز ضده في الدعوة للجمعية العمومية للدوري الإسباني، بشأن الاتفاق مع صندوق شركة "سي في سي" الأمريكية، حيث قامت المحكمة بالتحقيق في الأمر بعد قبول الدعوى القضائية المقدمة من المجلس الأعلى للرياضة.

صحيفة "آس" الإسبانية نشرت بيان رابطة الليجا للرد على القرار، وجاء نصه:"فيما يتعلق بالإخطار الخاص بالقرار الصادر من المحكمة الرياضية "TAD" والذي يقضي بفرض عقوبة التوبيخ العلني على رئيس الرابطة بسبب شكوى ريال مدريد، يريد المجلس الأعلى للمسابقة الرد على الأمر وتسجيل اعتراضه".

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وأضافت الرابطة:"نعتبر القرار باطلًا، لأنه لا يرد على كل الادعاءات المقدمة، كما أنه مبني على أحداث لم تقع، وعلى تفسير غير صحيح للنظام".

وكانت المحكمة الرياضية قد حسمت قرارها بشأن شكوى ريال مدريد التي تم تقديمها في 8 أيام من المدة المحددة التي كان من المقرر أن تصل إلى 10 أيام، باستخدام إجراء الاستعجال، دون الإشارة صراحة إلى أسباب استعجال اتخاذ القرار.

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وفي سياق متصل يحظى تيباس بالدعم الكامل من الغالبية العظمى لأندية الليجا، كما أن القرار ليس نهائيًا، حيث تخطط الرابطة لتقديم الطعون اللازمة من أجل إلغاء العقوبة الموقعة على تيباس.

جدير بالذكر أن هذه الحلقة تأتي ضمن حلقات عديدة من مسلسل صراع تيباس وريال مدريد، خاصة وأنه خرج مؤخرًا للتأكيد على أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي يريد الإطاحة به من منصبه في أقرب فرصة ممكنة.