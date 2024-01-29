تيباس: السوبر ليج مات؟ أينما يوجد فلورنتينو بيريز لا يمكن أن ينتهي أي شيء!

تيباس يهاجم بطولة السوبر ليج من جديد...

أشاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بجهود فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في ظهور بطولة السوبر ليج للنور.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أقرت في شهر ديسمبر الماضي بأن الاتحاد الأوروبي لا يحق له معاقبة الأندية المؤسسة والداعمة لفكرة البطولة، مما فتح الطريق لوضع حجر الأساس للبطولة التي تنطلق في عام 2025 للمرة الأولى.

وقال تيباس في تصريحات صحفية عند سؤاله عن السوبر ليج: "السوبر ليج مات؟ أينما يوجد فلورنتينو بيريز لا يمكن أن ينتهي أي شيء".

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وتابع: "بيريز معه الرئيس التنفيذي للشركة المؤسسة للبطولة، إنه دائمًا يقوم بحركات سحرية، السوبر ليج سوف يضر بالدوري، أخشى من مشروع تسيطر عليه أغنى الأندية".

وأضاف: "علينا أن نعمل معًا جميعًا حتى لا يمضي هذا المشروع قدمًا، سيتعين عليهم الحصول على عدد من الأندية لإثبات أن مشروعهم أفضل من مشروع دوري أبطال أوروبا".