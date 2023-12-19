تيباس: اتهامات ريال مدريد بشأن بيلينجهام وفينيسوس خطيرة للغاية!

رد حاسم من رئيس رابطة الليجا

لم يفوت خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الفرصة للرد على الانتقادات العلنية من قناة ريال مدريد للحكام في "الليجا".

وواصلت قناة ريال مدريد الهجوم على التحكيم للمباراة الثناية على التوالي، رغم الفوز العريض الذي حققه الملكي على فياريال (4-1)، الأحد الماضي، في الجولة 17 من عمر المسابقة.

وبثت قناة ريال مدريد مقطع فيديو حول مستوى التحكيم في مباراة ريال مدريد وفياريال، حيث زعمت أن الحكم فيجويروا فاسكيز لم يحتسب ركلتي جزاء لصالح المرينجي، وانتقدت المعايير المختلفة عند احتساب الأخطاء لكلا الفريقين، وقالت إن الحكم تعامل بغطرسة مع جود بيلينجهام وتحدث معه بنبرة عصبية غير مقبولة.

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وواصلت قناة ريال مدريد التركيز على بيلينجهام والأخطاء التي تلقاها ضد فياريال، وكذلك في المباريات السابقة أيضا، مؤكدة أن اللاعب الدولي الإنجليزي يعاني من اضطهاد الحكام في "الليجا".

وفي حوار أجراه تيباس مع صحيفة "آس" الإسبانية، قال: "لقد شاهدت برنامج تلفزيوني لريال مدريد يتحدث عن الحكام. لا أعتقد أن هناك أي حملة ضد بيلينجهام أو فينيسيوس على مستوى الحكام".

وأضاف: "القصص التي تداولها تليفزيون ريال مدريد خطيرة للغاية على كرة القدم. الحكام ليسوا دقيقين للغاية وعليهم التحسن، لقد كنت أقول هذا منذ فترة طويلة وريال مدريد لم يدعمني، لكن لا يوجد أي حملات ضد أي لاعب".