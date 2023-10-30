تياجو سيلفا: نهاية مسيرتي تقترب .. يجب أن أفكر في أطفالي!

نجم تشيلسي يعلن قرب الاعتزال!

أعلن تياجو سيلفا لاعب تشيلسي ونجم باريس سان جيرمان السابق عن قرب اعتزاله لكرة القدم في الفترة المقبلة، مع كبر عمره وظروف حياته المختلفة.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت إيطاليا"، وأكد خلالها سيلفا أنه عليه التفكير في أسرته وأطفاله وفي المرحلة المقبلة من حياته.

وقال سيلفا: "نهاية مسيرتي تقترب أكثر وأكثر، الأمر ليس سهلًا، عليك التفكير في أين تريد الاعتزال، وأين تريد أن تكون خلال نهاية مسيرتك، وفي عائلتك".

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وأضاف: "يجب أن أفكر في أطفالي الذين يلعبون في تشيلسي، أنا فقط أركز على الاستمتاع بعامي الأخير في عقدي مع تشيلسي، ولا أعلم ما الذي سيحدث في العام القادم، لكنني سعيد للغاية بمسيرتي".

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جدير بالذكر أن سيلفا سيتم الأربعين عامًا في سبتمبر من العام القادم، ويملك في جعبته مجموعة كبيرة من الألقاب سواء مع ميلان أو باريس سان جيرمان أو تشيلسي لعل أبرزهم دوري أبطال أوروبا في 2021 وكوبا أمريكا مع البرازيل في 2019.