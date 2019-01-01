توني كروس ينضم للأساطير بهدفه في جلطة سراي

هدف كروس المميز يجعله يحقق رقمًا جديدًا..

أحرز توني كروس هدف التقدم لريال مدريد في شباك جلطة سراي، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه هي المباراة هي المباراة المئوية بالنسبة لتوني كروس في البطولة الأوروبية الأغلى والتي شارك فيها برفقة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ بجانب ريال مدريد بالتأكيد.

ومع تسجيله للهدف، أصبح كروس هو خامس لاعب في تاريخ دوري الأبطال يُسجل هدفًا خلال مباراته المئوية.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

تيري هنري، زلاتان إبراهيموفيتش، كريستيانو رونالدو وأندريا بيرلو هم الوحيدون فقط الذي جمعتهم الصدفة السعيدة بالمباراة المئوية وإحراز الهدف في آن واحد.