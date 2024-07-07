توني كروس يشعل الجدل: لن أعيش في ألمانيا بعد الاعتزال.. ليست آمنة!

تصريح ناري من النجم المعتزل

أثار توني كروس نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق، عاصفة من الجدل، بعدما خاض آخر مباراة في كرة القدم، حين خسر المانشافت أمام إسبانيا في ربع نهائي اليورو يوم الجمعة الماضي.

وصرح كروس، في مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية والتي نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية، بأنه يفضل الاستمرار في العيش في إسبانيا رغم اعتزال كرة القدم، بدلًا من العودة إلى ألمانيا، بسبب "مشاكل أمنية كبيرة".

وقال كروس خلال بودكاست "Lanz and Precht": "ما زلت أعتقد أن ألمانيا بلد كبير جدًا، نحن نستمتع حقا بوجودنا هنا، لكن على الأقل لم تعد ألمانيا تمامًا كما كانت قبل 10 سنوات".

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وأضاف: "إذا سألني أحدهم، إذا كنت أفضل السماح لابنتي بالخروج في الساعة 11 مساء في إسبانيا أو في مدينة ألمانية كبيرة، فأنا أفضل أن أقول إسبانيا، ربما لن تواجه الكثير من المشاكل، وهذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل في إسبانيا".

وواصل: "سعيد لأن ألمانيا يمكن أن ترحب بالناس بأذرع مفتوحة، لكن ظاهرة الهجرة لم يتم السيطرة عليها بشكل واضح، لقد قللنا من حقيقة أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون جيدًا معنا".

وختم: "إذا لم نتمكن من التمييز بين أولئك الذين هم جيدون وأولئك الذين ليسوا كذلك، فإن الأمر ينتهي بالتسبب في مشاكل، ما يؤدي إلى انقسام الألمان أكثر فأكثر، حتى لو كانت فكرة أن هؤلاء الناس، الذين نحتاجهم بوضوح، يمكن أن يأتوا، هي فكرة مثيرة في المطلق".