"لن أصل له مهما فعلت!" .. توني كروس يتغنى بإنجاز كريستيانو رونالدو التاريخي

الدون يزين مسيرته الأسطورية بـ900 هدف

أشاد النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، بإنجاز زميله السابق، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد بلوغه حاجز الـ900 هدف.

واحتفى الدون بتسجيله الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية، عندما هز شباك الحارس ليفاكوفيتش الخميس الماضي، في فوز البرتغال على كرواتيا (2-1)، بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وكان كروس على رأس المهنئين لرونالدو بهذا الإنجاز التاريخي، حيث أعاد نشر مقطع فيديو للدون يلخص أجمل أهدافه في عالم كرة القدم، وعلق قائلًا: "إذا جمعت أهدافي في المباريات والتدريبات طوال مسيرتي، لن أصل إلى 900 هدف".

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يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول"، أعلنت اسم توني كروس ضمن 30 لاعبًا مرشحًا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية عن عام 2024، ليتنافس مع 5 من زملائه السابقين في ريال مدريد وهم: "جود بيلينجهام، داني كارباخال، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، أنطونيو روديجر"، بخلاف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق والمنضم حديثًا للملكي.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2024، التي ودعها "المانشافت" من الأدوار الإقصائية على يد إسبانيا، بينما ختم رحلته مع ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-2024.