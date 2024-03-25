كروس يكشف موعد حسم مصيره مع ريال مدريد.. ويبعث رسالة بشأن مبابي!

فترة طيبة للألماني بعد العودة إلى المانشافت..

تحدث توني كروس، نجم ريال مدريد، عن مستقبله مع النادي الملكي، وإمكانية تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب ريال مدريد في أن يواصل النجم الألماني صاحب الـ34 عامًا مشواره مع الفريق، لكنه لم يحسم قراره بالموافقة أو الرفض حتى الآن.

وقال كروس في تصريحات للتلفزيون الإسباني: "مستقبلي؟ إنه قرار يجب أن أتخذه خلال شهر أو شهرين (لم أقرر بعد)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقل النجم الألماني بالحديث عن "تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي"، موضحًا: "نريد أفضل اللاعبين بالنادي، وهو بالطبع أحدهم، الشيء المهم هو التتويج بالألقاب، لكنني أعتقد أن لدينا بالفعل فريقًا مميزًا".

وختم: "مبابي نفسه لا يعرف مستقبله (حسب تصريحه)، فكيف سأعرفه أنا، هو في النهاية قراره الخاص، وسنرى ما سيحدث".

وأعلن باريس سان جيرمان رحيل مبابي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده ورفضه التجديد لفترة مقبلة، وأعلن اللاعب أنه لم يحسم مصيره حتى الآن.