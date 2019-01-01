توموري: ويليان من أهم اللاعبين في تشيلسي بالنسبة لي

مدافع تشيلسي الشاب يثني على زميله في الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد فيكايو توموري، لاعب نادي تشيلسي على أهمية وجود لاعبين كبار في الفريق أمثال ويليان الذين يساعدون الشباب على تقديم أفضل ما لديهم.

ويحل تشيلسي ضيفاً على أياكس، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعند سؤاله عما إذا كان يعرف تاديتش لاعب أياكس المخضرم قال توموري: "نعم أعرفه في الموسم الماضي تألق بشكل واضح مع أياكس، إنه ليس مهاجم رقم 9 تقليدي بل إنه يحب الكرة ويتواصل مع الفريق بأكمله".

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وتابع: "لا أعلم إذا ما كنت سأراقبه في المباراة أم لا، نحن كمدافعين يجب علينا أن نتخذ قرارات سريعة، الأمر كله يعتمد على الموقف في الملعب".

وتطرق إلى الحديث عن دور زميله في الفريق ويليان وقال: "ويليان مهم بالنسبة لنا للغاية، نحن في عامنا الأول لدوري أبطال أوروبا بينما هو لعب على مستويات دولية كبيرة، لذا فإن وجوده يعد أمراً حيويا بالنسبة للفريق".

وأكمل: "إنه يتحدث معنا داخل وخارج الملعب، الفريق بأكمله يتحدث معنا ويساعدنا حققنا بداية جيدة للموسم حتى الآن أعتقد أننا سنصبح أقوى".