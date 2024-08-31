بضحكة توماس مولر الشهيرة .. بايرن ميونخ يسخر من سباعية برشلونة ضد بلد الوليد

ماذا يقصد بايرن ميونخ من تغريدته؟

بطريقة غير مباشرة؛ سخر بايرن ميونخ من فوز برشلونة على نظيره بلد الوليد بسباعية دون رد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعد وقوعهما في مواجهة مباشرة بدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال برشلونة في مواجهة نارية منتظرة ضد بايرن ميونخ، حيث ستقام المباراة على ملعب الكامب نو في إسبانيا بالجولة الثالثة.

وبالتزامن مع الهدف السابع لبرشلونة في مرمى بلد الوليد ونهاية المباراة، قام حساب بايرن ميونخ عبر منصة "إكس" بنشر صورة لضحكة توماس مولر الشهيرة مُعلقًا عليها: "وش شاف مولر؟".

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وربطت الجماهير بين الصورة والمواجهة القادمة التي ستجمع بين برشلونة وبايرن ميونخ، مستعيدة بالهزيمة التاريخية 7-0 في دوري أبطال أوروبا 2013، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نظيره بايرن يوم الأربعاء 23 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.