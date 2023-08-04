قضية مثيرة للجدل.. لاعب البريمييرليج الغامض المتهم بالاغتصاب رهن التحقيقات مجددًا!

القصة المثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي..

يدخل اللاعب الدولي المحترف في الدوري الإنجليزي والذي يرفض القضاء البريطاني والمصادر الصحفية كشف اسمه بسبب تدابير قانونية موسمه الثاني بينما هو رهن التحقيقات في شأن جرائم اعتداء.

اللاعب الذي أفادت بعض المصادر بأنه الغاني توماس بارتي لاعب آرسنال، لا يبدو مصيره معلومًا للموسم الثاني على التوالي بعد إلقاء القبض عليه منذ أكثر من عام بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة عشرينية.

كانت قد كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية في 4 يوليو من العام الماضي كيف تم القبض على اللاعب الدولي في شمال لندن بعد تقديم شكوى بشأنه، وقدمت مزاعم أخرى بالاغتصاب من قبل امرأة ثانية في الأيام التالية، على الرغم من إسقاط ادعاء من بين الادعاءين أمام التحقيقات.

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كان من المتوقع أن يظهر اللاعب - الذي رفضت الصحيفة كشف اسمه لأسباب قانونية - هذا الشهر ولكن هناك تعتيمًا بشأن هويته منذ ذلك الحين، أو بالأحرى منذ تم الاشتباه الأول في الاعتداء الذي يعتقد أنه حصل في يونيو 2021.

وسيخوض اللاعب جولة تحقيقات جديدة في الفترة المقبلة، مع إكمال تجربته في ناديه بشكل اعتيادي إلى حين ثبوت التهم الموجهة إليه أو إثبات براءته.