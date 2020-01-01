توقف التحقيقات في قضية سواريز بسبب انتهاك السرية

التحقيقات مستمرة بدخول النادي الإيطالي بدائرة الاتهام

تستمر قضية اتهام النجم الأوروجوياني لويس سواريز، بالغش في اختبار اللغة من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية، في إثارة الجدل على جميع المستويات.

سواريز تم اتهامه بالغش، من أجل تسهيل حصوله على شهادة اللغة الإيطالية B1، لمنحه الجنسية، وإتمام انتقاله من برشلونة ليوفنتوس في أقرب فرصة ممكنة.

المدعي العام الإيطالي، أكد أن التحقيق في قضية لويس سواريز تم إيقافه، وذلك بسبب كثرة التسريبات المقدمة الفترة الأخيرة.

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شبكة "سكاي" الإيطالية، أوضحت ان الاجتماع الذي تواجدت فيه اللجنة القانونية، توقف بشكل مؤقت في الوقت الحالي، مع القيام بإعادة الجدولة بعد وجود انتهاكات كثيرة جداً للسرية.

ويأتي ذلك وسط هجمة التصنت على المكالمات الهاتفية، والاقتباسات المسربة للصحافة، وكان آخرها حديث ماريا توركو مع جامعة بيروجيا، ووعدها بتواجد المزيد من اللاعبين الأجانب في المستقبل.

24 سبتمبر

اعتراضات جديدة هزت القضية، وفقاً لما أكدته صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، حول وجود مكالمات هاتفية من محامي يوفنتوس،بالمسؤولين في جامعة بيروجيا، لتسهيل حصول سواريز على الشهادة.

وأوضحت أن سيمون أوليفييري المدير العام للجامعة، تواصل مع المحامية ماريا توركو التابعة للفريق القانوني ليوفنتوس، من أجل الاتفاق على كيفية إجراء الامتحان لسواريز.

ومن جانبها قالت ماريا توركو عن هذه الاتهامات:"في إطار واجباتي القانونية، وضعت فريق عمل لاعب كرة القدم لويس سواريز على اتصال مع جامعة الأجانب في بيروجيا".

وأضافت:"تحدثت مع خدمة العلاقات الدولية في الجامعة، للحصول على المؤشرات البيروقراطية ونقلها حول تقديم الدورة وأي تسجيل لاحق للامتحان".

وتابعت:"كلماتي التي تم التقاطها عن طريق التصنت على المكالمات الهاتفية، تم الإبلاغ عنها خارج سياقها وهي غير مكتملة، وأعربت بوضوح عن طلب إجراء الفحص كما هو متوقع وبدون أي معاملة خاصة".

واستكملت:"التحليل الدقيق لهذه المكالمات سيثبت بدون أدنى شك عدم وجود اتفاق أو مفاوضات، مجرد إقرار".

وفي سياق متصل كشفت صحيفة "Il messegero" عن تورط فابيو باراتيتشي المدير الرياضي في فضيحة غش سواريز.

23 سبتمبر

وكانت المكالمات قد كشفت عن محاولة يوفنتوس التأكد من حصول سواريز على كافة الأسئلة قبل دخوله الامتحان لضمان نجاحه.

وتضمنت التسهيلات أيضاً، تقديم موعد الاختبار، ليتم في 17 سبتمبر الجاري بدلاً من يوم 22 كما كان مقرراً في البداية.

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ومن المقرر إجراء المزيد من التحقيقات بالقضية، وسط شبهة تورط يوفنتوس في جريمة فساد مع سواريز لتسهيل حصوله على الجنسية.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال سواريز إلى يوفنتوس فشلت بسبب هذه التعقيدات، ليصبح اللاعب على أعتاب الانضمام لأتلتيكو مدريد، بعد توصل الأخير لاتفاق نهائي مع برشلونة.