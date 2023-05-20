توقع فوز النصر بالدوري .. فيكتور سيموس: تلك أصعب لحظاتي الكروية مع الأهلي

وصف البرازيلي فيكتور سيموس تجربته مع الأهلي السعودي بأنها الأفضل في مسيرته الكروية التي لعب خلالها لعدة أندية أوروبية وبرازيلية.
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المهاجم المعتزل لعب مع الأهلي خلال الفترة من يناير 2010 حتى يناير 2014، وقد فاز معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين وتُوج بلقب هداف الدوري السعودي موسم 2011-2012، كما خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2011.
سيموس أوضح خلال حواره مع صحيفة الرياضية السعودية أن خسارة اللقب القاري كانت اللحظة الأسوأ في مسيرته الكروية مع الأهلي، فيما اختار مواجهة الاتحاد في إياب نصف النهائي المباراة الأجمل له.
وأضاف حول الخسارة أمام أولسان هيونداي 3-0 "إلى الآن أشعر برغبة كبيرة بالبكاء بسبب ذلك. خسارة نهائي أبطال آسيا أصعب لحظة في حياتي، وخضناه وسط غياب ثلاثة لاعبين مهمين، إلى جانب إصابتي، ولولا هذه الظروف لحققنا اللقب بالتأكيد".
وحول شريكه الأفضل في هجوم الأهلي، قال سيموس "الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى التفكير. عماد الحوسني من أفضل المهاجمين الذين لعبت إلى جانبهم، وكان التناغم بيننا كبيرًا وسهلًا".
وأكد صاحب الـ80 هدفًا مع الأهلي خلال حواره أنه يُتابع الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، وقد توقع فوز النصر باللقب رغم تصدر الاتحاد لجدول الترتيب بفارق 3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.
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