نجم مارسيليا يسخر من اهتمام ريال مدريد بضمه

اللاعب سيصبح حراً في الصيف

سخر نجم مارسيليا المنتهي عقده فلوريان توفان من الشائعات التي ربطته بريال مدريد في الصيف المقبل.

توفان عقده ينتهي مع الفريق الساحلي الفرنسي بحلول نهاية الموسم الجاري، وتشير التقارير إلى اتخاذه قراراً بالرحيل.

"ديفينسا سينترال" نشرت تقريراً قالت فيه إن وكلاء اللاعب قد عرضوه على ريال مدريد الصيف المقبل.

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اللاعب علق بنفسه على الخبر عبر حسابه على "تويتر" بعد أن رد على تغريدة "ديفينسا سينترال" التي احتوت الخبر.

وقال توفان: "هل هذا حقيقي؟ شكراً لكم على هذه المزحة على أية حال!".

توفان ارتبط بعدة أندية كبرى في الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسها ميلان الذي لم ينف مسؤوليه الاهتمام باللاعب، وكذلك إشبيلية.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً كان مع المنتخب الفرنسي المُتوج بمونديال روسيا 2018 وسبق وخاض تجربة احترافية وحيدة خارج بلاده مع نيوكاسل.