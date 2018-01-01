توريه يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

لاعب الوسط الإيفواري لعب لفترة قصيرة مع النادي اليوناني ليرحل عنه بشكل مفاجيء

اقترب لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه، من العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، بعد نهاية مشواره مع أوليمبياكوس اليوناني.

توريه أعلن فسخ عقده بالتراضي مع أوليمبياكوس بشكل مفاجيء، بعد أشهر قليلة على انضمامه للفريق.

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الإيفواري سبق وأن لعب للفريق اليوناني وحصل معه على لقب الدوري في 2006، لكن تجربته الثانية لم تتوج بالنجاح واستمرت 5 مباريات فقط.

تقارير صحفية أكدت رغبة اللاعب في الانتقال لأحد أندية البريميرليج قريباً باعتباره لاعب حر.

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وأوضحت أن صاحب الـ35 عاماً لديه منزلاً في العاصمة الإنجليزية لندن، ويفضل الانضمام لأحد أنديتها.

وست هام كان الأقرب للتعاقد مع توريه الصيف الماضي، وقد يعود لمحاولة ضمه مرة أخرى بالميركاتو الشتوي.

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جدير بالذكر أن توريه يمتلك سجلاً مميزاً في البريميرليج، حيث فاز مع مانشستر سيتي بـ3 ألقاب دوري ولقبين كأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح لاعب الوسط المخضرم في تسجيل 59 هدفاً على مدار 230 مباراة لعبها بقميص مانشستر سيتي.