توديبو يرفض العودة لبرشلونة: غير مهتم بما يحدث هناك!

جان كلير توديبو يرفض فكرة العودة لبرشلونة، ويؤكد رغبته الاستمرار في صفوف نيس!

أكد جان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار في نيس على رغبته في الاستمرار رفقة فريقه الفرنسي الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها إنه غير مهتم بما يحدث في صفوف برشلونة.

وقال توديبو: "لا أعرف إذا ما كانوا يريدونني هنا في نيس خلال الموسم المقبل أم لا، لكن هذا هو طموحي لما هو قادم".

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وأضاف: "ما أقدمه من مستويات فردية سيحدد موقفي هنا من البقاء أو الرحيل، لكن الأهم هو التركيز على المباريات المقبلة، وأن نحصل على بعض النقاط".

وأردف: "اليوم أنا ألعب لصالح نيس وليس برشلونة، أنا لست مهتمًا كثيرًا بما يحدث هناك، لا أريد أن أكذب".

وأكمل: "في بعض الأحيان أشاهد مباريات برشلونة من أجل زملائي الفرنسيين مثل لونجليه وأومتيتي وديمبيلي وجريزمان، أفعل ذلك لأنهم أصدقائي، ولا أكثر من ذلك".

جدير بالذكر أن توديبو كان قد انضم لبرشلونة قادمًا من تولوز في 2019 وخرج في إعارتين لشالكه وبنفيكا قبل إعارة نيس الأخيرة.