توخيل يُلمِح لإمكانية رحيل تياجو سيلفا عن باريس سان جيرمان

تصريحات هامة من المدرب الألماني..

أشار توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، إلى احتمالية مغادرة قائده تياجو سيلفا خلال الصيف المقبل، عندما ألمح إلى أنه لم يحدث اتفاقًا بينه وبين إدارة النادي الفرنسي على تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية هذا الموسم حتى الآن.

المدرب الألماني تحدث خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام نانت في الدوري الفرنسي، وأجاب على التساؤلات حول سيلفا بقوله "تجديد العقد ينطوي دومًا على محادثات كبيرة بين النادي واللاعب ووكيله، في النهاية نحن نعطي رأينا وننتظر ما يحدث.".

كما أضاف "أُفضِل أن أتحدث في الأمر عندما يوجد شيء لأقوله، تياجو هو قائدنا ولا شيء يمكن أن أضيفه في هذا الصدد.".

في الوقت نفسه، فقد تحدث توخيل عن تعادل فريقه الأسبوع الماضي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، واعتبر أن البي آس جي لا يزال في حاجة إلى التحسن، حيث قال "على الأرجح أنت توقعت أن نقوم بما هو أفضل وأكثر مما حدث.".

وتابع "أردنا أن نتحكم في مباراة البرنابيو ولكن الأمر لم يكن ممكنًا في الوقت الراهن، علينا أن نتحسن ونقبل حقيقة أن هناك مراحل أكثر صعوبة في هذا الموسم، ورغم ذلك فلدينا نتائج جيدة حتى الآن وهذا هو أفضل شيء.".

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"لست قلقًا على الفريق، لدينا حاليًا العديد من الإصابات وعندما يعود المصابون فالواقع يقول أننا سنحتاج إلى القليل من الوقت حتى نتمكن من دمجهم مع الفريق وأن يستعيدوا مستواهم."

وعن الإصابات بشكل عام، يرى توخيل أن الأمر لا يعدو كونه ظاهرة طبيعية بسبب تلاحم المباريات، إلا أنه تمنى أن يحظى فريقه بالقليل من الراحة رغم استحالة الأمر بسبب جدول المباريات المزدحم للغاية.

مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق أتم حديثه "لدينا 18-19 مباراة حتى فبراير بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، ولذلك أنا حقًا أشعر بالقلق، أُفضِل أن يكون لديّ خيارات الآن جاهزة على أن يكون لديّ مصابين وليس لديهم القدرة على الأداء.".

"أنا قلق نوعًا ما من أن الإصابات سوف تداهمنا حقًا، نعلم أنه من المهم أن يكون لدينا بعض الإجازات من أجل الاستشفاء وما شابه ثم العودة والإعداد من جديد ولعب المباريات، ولكن للأسف ليس هكذا تسير الأمور هذه الأيام."